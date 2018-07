Stuttgart/Leipzig (dpa/lsw) - Wer hätte das gedacht: Parken ist in Freiburg teurer als in Los Angeles. Ein Tag im Parkhaus kostet in der Fahrradstadt durchschnittlich 18 Euro, in der Glamour-Metropole dagegen „nur“ 12,12 Euro. Weltweit am teuersten ist Parken mit durchschnittlich 76,20 Euro am Tag in Madrid. Das Reiseportal „hotelreservierung.de“ hatte die Preise von weltweit 339 Parkhäusern in 106 Städten - darunter 93 im deutschsprachigen Raum - verglichen und am Mittwoch in Leipzig vorgestellt. Das Parken im Südwesten ist demnach in Mannheim am günstigsten. Dort werden Parkern laut dem Reiseportal im Durchschnitt 5,25 Euro pro Tag in Rechnung gestellt. Ein Tagesticket kostet im Parkhaus in Deutschland durchschnittlich rund 12,50 Euro.