Para-Verschiebung: Kappel „erleichtert“ - Kritik an Bach

Paralympics-Star Niko Kappel hat die Verschiebung auch der Paralympics in Tokio auf das Jahr 2021 sehr positiv aufgenommen. „Es ist immer noch eine krasse Entscheidung, die Spiele zu verschieben. Aber ich spüre absolute Erleichterung, weil es zweifellos die richtige Entscheidung ist“, sagte Kappel der Deutschen Presse-Agentur. Der Sindelfinger, der 2016 in Rio Gold im Kugelstoßen gewonnen hatte, war am Freitag als einer der ersten Sportler vorgeprescht und hatte die Verschiebung der Spiele gefordert.

Kappel äußerte nach seinem Statement vom Freitag auch Kritik an IOC-Präsident Thomas Bach. „Er schafft es alle zwei Jahre irgendwie, richtig ordentlich in die Kritik zu geraten. Das tut dem Sport nicht gut“, sagte er. Auch die letztendliche Verschiebung „würde ich nicht als Glanzleistung Bachs werten. Ich habe eher das Gefühl, dass alle rundherum ihn überzeugen mussten.“

Das Internationale Paralympische Komitee habe sich nach Ansicht des 25-Jährigen „sehr, sehr zurückgehalten. Aber ich verstehe das auch, weil letztlich das IOC der Entscheidungsträger ist.“

