Panzergranate bei Bauarbeiten entdeckt und gesprengt

Daniel Heinrizi wird neuer Geschäftsführer Sport bei den Ravensburg Towerstars. Das bestätigte der DEL2-Club der „Schwäbischen Zeitung“ am Donnerstagvormittag. Der 35-Jährige tritt die Nachfolge von Rainer Schan an und fungiert künftig in einer Doppelspitze mit dem bisherigen Towerstars-Teammanager Raphael Kapzan. Heinrizi soll innerhalb der Geschäftsführung für den sportlichen Bereich zuständig sein, Kapzan für den kaufmännischen.

Am Mittwochabend kam die Gesellschafterversammlung der Ravensburg Towerstars zusammen.