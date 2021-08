Panne bei den Wahlzetteln in Calw: Falsche Parteinamen

Bei der Ausgabe von Stimmzetteln für die Bundestagswahl am 26. September hat es im Wahlkreis Calw eine Panne gegeben. Auf den Zetteln seien zwei Parteinamen nicht korrekt angegeben, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Die fehlerhaften Stimmzettel seien in Gemeinden des Landkreises Calw bereits an Wahlberechtigte ausgegeben worden, die Briefwahlunterlagen beantragt hätten. Die Unterlagen würden neu gedruckt und den Gemeinden und Städten zugestellt.

Die verteilten Stimmzettel mit den Fehlern seien aber weiter gültig, sagte eine Sprecherin des Landratsamts. „Auch ein Stimmzettel mit einem Schreibfehler ist ein amtlicher Stimmzettel“, hieß es. Laut SWR sollen die falschen Parteinamen aus einer Software des Landes übertragen worden sein.

