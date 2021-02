Pandemie und Lage in Pflegeheimen beschäftigt Ausschuss

Stuttgart (dpa/lsw)- Der Sozialausschuss des baden-württembergischen Landtags befasst sich am Donnerstag mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Pflegeheime. Hintergrund ist die hohe Zahl der Todesfälle in den Einrichtungen. Demnach sind mehr als 40 Prozent aller Covid-19-Opfer in Baden-Württemberg in der zweiten Welle in Pflegeheimen gestorben, wie das Sozialministerium bestätigte. Die Zahlen seien vergleichbar mit denen in anderen Bundesländern.

Ein Sprecher des Sozialministerium erklärte weiter, es sei generell schwierig, grundlegende Zusammenhänge zwischen einzelnen Maßnahmen und dem generellen Infektionsgeschehen in Alten- und Pflegeheimen herzustellen. Alles in allem sei der Schutz in den Alten- und Pflegeheimen aber konsequent aufrechterhalten worden. Der Zutritt von Besuchern und externen Personen zu stationären Einrichtungen sei nach vorherigem negativem Antigentest und mit einer FFP2-Maske zulässig.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-476606/5

Tagesordnung Sozialausschuss