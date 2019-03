Instagram-Star Pamela Reif hat einen Prozess um Schleichwerbung verloren. Sie darf auf ihren Fotos keine sogenannten Tags zu Markenherstellern setzen, ohne dies als Werbung zu kennzeichnen, entschied ein Richter des Landgerichts Karlsruhe am Donnerstag. Der Berliner Verband Sozialer Wettbewerb hatte in drei Fällen eine Unterlassungsverfügung gegen die 22-Jährige erwirkt. „Der kommerzielle Zweck muss kenntlich gemacht werden“, sagte der Richter. Besonders die überwiegend jungen Menschen, die zu Reifs mehr als vier Millionen Followern gehören, seien leicht zu beeinflussen und müssten geschützt werden. Reifs Anwalt kündigte an, in die nächste Instanz vor das Oberlandesgericht zu gehen. (Aktenzeichen 13 O 38/18)

