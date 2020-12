Die Rettungshubschrauber „Christoph 22“ in Ulm und „Christoph 23“ in Koblenz fliegen bei ihren notfallmedizinischen Einsätzen jetzt mit Blut und Blutgerinnungsprodukten an Bord: Denn massiver Blutverlust ist die häufigste Todesursache bei Verletzten unter 45 Jahren. So kann die Rettung bei Unfällen optimiert und die Unfallopfer schnellstmöglich behandelt werden.

Die unkontrollierte Blutung infolge einer schweren Verletzung bei Unfällen ist die führende Todesursache bei Patienten im Alter unter 45 Jahren.