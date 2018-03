Palmenweihe eine Woche vor Ostersonntag: Karwoche beginnt

Mit der feierlichen Weihe von grünen Zweigen hat der katholische Bischof Gebhard Fürst am Palmsonntag die Karwoche eingeleitet. Die Zweige, die vor der Rottenburger Zehntscheuer gesegnet wurden, waren zum Teil bunt geschmückt und verziert. Zahlreiche Zuschauer verfolgten eine Prozession im Ort. Am Sonntag vor Ostern beginnt für Christen die Karwoche. Die Gläubigen gedenken dann des Einzugs Jesu in Jerusalem. Seine Anhänger sollen Christus damals dabei zugejubelt und ihm Palmenzweige auf den Weg geworfen haben.

