Ein Paketzusteller hat bei einem Brand in einem Wohnheim für Männer in Esslingen blitzschnell reagiert und damit wohl Schlimmeres verhindert. Der Bote habe das Feuer in der sozialen Einrichtung am Samstagmorgen zufällig bemerkt und die Bewohner zusammen mit Passanten sofort alarmiert, teilte die Polizei mit. Als die Rettungskräfte an der sozialen Einrichtung eintrafen, schlugen den Angaben zufolge bereits Flammen aus einem Zimmer im Dachgeschoss. Die Feuerwehr rettete mehrere Menschen mit einer Drehleiter, andere Bewohner des Heims konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Ein Mann erlitt eine leichte Rauchgasverletzung. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen der Polizei zufolge rund 100 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

