Nach einem Überfall, bei dem sich drei Räuber als Paketboten ausgaben und ein Ehepaar im eigenen Haus überfielen, prüft die Polizei Parallelen zu einer ähnlichen Tat. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, können die Beamten aber einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Fall in Bollschweil (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und dem anderen Verbrechen Mitte Januar in March-Hugstetten bei Freiburg bislang nicht bestätigen. Zunächst hatte die „Badische Zeitung“ darüber berichtet.

Beim zweiten Fall waren zwei maskierte Männer in ein Zweifamilienhaus eingebrochen, bedrohten einen Bewohner und erbeuteten Bargeld. Es sei der einzige ungeklärte Fall in der vergangenen Zeit, der dem aktuellen Fall ähnele, auch wenn sich die Räuber dabei nicht als Paketboten verkleidet hätten. „Das ist eine ganz neue Variante, die bei uns aufgetaucht ist“, sagte der Sprecher der Polizei.

Bei dem Überfall am Donnerstagabend hatten die Räuber den Ehemann niedergeschlagen und waren mit Bargeld und Schmuck geflohen. Der Mann trug Gesichtsverletzungen davon, die Frau blieb unverletzt.

Die Täter flohen zunächst zu Fuß. Eine Großfahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos. Nach Zeugenhinweisen hatte die Polizei die Suche in Richtung der Gemeinde Merzhausen nahe Freiburg ausgeweitet. Es werde nun ermittelt, ob die Täter auf ein bereitgestelltes Fluchtfahrzeug oder öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen seien, sagte der Polizeisprecher.

