Ein fahrerloser Paket-Transporter ist in Friesenheim (Ortenaukreis) rund 30 Meter die Straße entlang gerollt und in das Wohnzimmer einer Frau gekracht. Den Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug des Paketzustellers am Dienstagmorgen nicht ausreichend vor dem Wegrollen gesichert und machte sich selbstständig, teilte die Polizei mit. Demnach riss der Transporter Zaun und Hecke des Hauses nieder, durchbrach die Terrassentür und kam schließlich mit dem Heck in dem Wohnhaus zum Stehen. Die Bewohnerin sei mit einem Schrecken davon gekommen. Der Schaden wurde zunächst auf rund 12 000 geschätzt.

Mitteilung der Polizei