Gary Paffet hat bei einem dominanten Auftritt von Mercedes das erste Rennen der DTM-Saison gewonnen. Der 37 Jahre alte Brite startete von der Pole Position und setzte sich am Samstagmittag in Hockenheim vor seinem Markenkollegen Lucas Auer durch. Für den Meister von 2005 war es der 21. Sieg in einem DTM-Rennen und sein fünfter auf der nordbadischen Strecke.

Dritter wurde BMW-Pilot Timo Glock. Unter die besten fünf fuhren vier Piloten von Mercedes, das sich nach der Saison aus dem Deutschen Tourenwagen Masters zurückzieht. Audi, der stärkste Hersteller im vergangenen Jahr, startete hingegen schwach: Titelverteidiger René Rast erreichte als bester Pilot der Ingolstädter wie in der Qualifikation Rang neun und damit nur knapp die Punkte.

