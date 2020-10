Zwei Frauen und zwei Männer haben sich in einem Juwelier in Ittlingen (Kreis Heilbronn) Schmuckstücke zeigen lassen und hinter dem Rücken der Mitarbeiterin mehrere Goldketten gestohlen. Die zwei Paare betraten das Schmuckgeschäft am Donnerstag und ließen sich mehrere Halsketten aus Gold zeigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Während die Mitarbeiterin ihnen den Schmuck zeigte, gelangten die Diebe unbemerkt an andere Ketten und steckten sie ein. Der Wert des geklauten Goldschmucks liegt nach Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Erst als die vier Unbekannten den Laden wieder verlassen hatten, bemerkte die Mitarbeiterin den Diebstahl.

Mitteilung der Polizei