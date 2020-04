Ein Paar soll in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis Polizisten beleidigt und angegriffen haben. Zuvor soll es zu einem Streit zwischen der 21-Jährigen und dem 37 Jahre alten Mann gekommen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei einer Personenkontrolle habe sich das Paar demnach aggressiv gezeigt, so dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Der Vorfall habe sich am Freitagabend zugetragen. „Bei der anschließenden Festnahme spuckten, traten und schlugen beide vehement nach den eingesetzten Polizeibeamten“, teilte die Polizei mit.

Ein Alkoholtest ergab 0,58 Promille Atemalkohol bei der 21-Jährigen und über 1,3 Promille bei dem 37-Jährigen. Neben Körperverletzung und Beleidigung müssen sich beide nun auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Mitteilung der Polizei