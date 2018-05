Päckchen mit Amphetaminen landet bei Polizei: Ermittlungen

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen zwischen Riedlingen und Heudorf sind zwei Frauen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 32-Jährige gegen 7.50 Uhr auf der Landstraße von Heudorf in Richtung Riedlingen. An der Einmündung des Heudorfer Wegs in Richtung Neufra hielt sie an, um nach links abzubiegen. Sie wartete, um den Gegenverkehr durchzulassen. Eine 21-Jährige, die hinter der 32-Jährigen die Landstraße in gleicher Richtung befuhr, übersah den wartenden Opel.