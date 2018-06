Zum 25. und damit zugleich zum letzten Mal hat die Fachmesse Outdoor am Sonntag in Friedrichshafen ihre Pforten geöffnet. Vorgestellt werden nach Angaben der Veranstalter neue Trends und Angebote für die Freizeitgestaltung unter freiem Himmel. Dazu gehören Ausrüstungen für das Kochen in der Natur ebenso wie Möbel für Aktivitäten in der Natur. Auch Angebote für Outdoor-Erlebnisse bei Städtereisen sind demnach dabei. Daneben gibt es auch wieder Kleidung, Schuhe sowie Camping- und Kletterausrüstungen zu sehen.

Beteiligt sind bis zum 20. Juni rund 950 Aussteller aus 40 Ländern. Insgesamt werden etwa 20 000 Fachbesucher erwartet. Im kommenden Jahr soll die Messe erstmals in München stattfinden. Den Umzug in die bayerische Metropole hatte die European Outdoor Group (EOG) - ein Verband zur Interessenvertretung der Branche in Europa - Anfang des Jahres beschlossen. Die Messe Friedrichshafen hat angekündigt, künftig Outdoor-Messen am Bodensee mit einem eigenen Profil zu veranstalten.

