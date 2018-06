Die Outdoor-Branche ist im vergangenen Jahr leicht gewachsen. Der Umsatz habe 2013 bei mehr als 10 Milliarden Euro gelegen, das entspreche einem Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte der Geschäftsführer der European Outdoor Group, Mark Held, am Donnerstag auf der Fachmesse Outdoor in Friedrichshafen am Bodensee mit. Die größten Zuwächse verzeichneten demnach die Bereiche Schuhe mit 5,2 Prozent und Rucksäcke mit 2,7 Prozent. Auf der Outdoor präsentieren 925 Aussteller aus 39 Ländern vier Tage lang Neuheiten rund um die Themen Bekleidung, Camping- oder Kletterausrüstung. Die Messe ist bis Sonntag geöffnet - allerdings nur für Fachbesucher.

Outdoor