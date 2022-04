Stau-Gefahr zu Ferienbeginn im Südwesten: Das erwartet Reisende auf den Autobahnen

Der ADAC rechnet in diesem Jahr an Ostern insgesamt mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den beiden letzten Corona-Jahren, aber weniger als vor der Pandemie.

Überregionale Reisen sind demnach aktuell problemlos möglich. Einschränkungen gibt es kaum noch. Die Stau-Situation dürfte daher angespannter sein als an den letzten beiden Osterfesten. Alle Bundesländer mit Ausnahme von Hamburg haben Ferien.

Spritpreise noch immer zu hoch

Der Club verweist auf die andauernden hohen Coronafallzahlen, die extrem teuren Spritpreise und die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges in der Bevölkerung.

Diese Umstände dürften zwar so manchen von längeren und weiteren Urlaubsreisen ins Ausland abhalten, berichtet der Club, aber Verwandtenbesuche, Kurztrips und Ausflugsfahrten in die Umgebung bei schönem Wetter werde das kaum beeinträchtigen.

Daher füllen sich deutschen Autobahnen zeitweise stark. Zu den Haupturlaubszielen der Autofahrenden zählen auch die höher gelegenen Wintersportzentren der Alpen und die Nord- bzw. Ostsee.

Gründonnerstag bekanntlich am staureichsten

Der ADAC Württemberg erwartet zum Beginn der baden-württembergischen Osterferien am 14. April die erste große Reisewelle des Jahres. Vor allem am Gründonnerstag ist die Staugefahr auf den Autobahnen in der Region sehr hoch.

Bis auf Hamburg befinden sich in der Osterwoche alle Bundesländer in den Ferien. „Am Gründonnerstag fallen Ferienbeginn, Pendelverkehr zum Ende der Arbeitswoche und der Start in das lange Osterwochenende zusammen“, sagt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. „Reisende sollten mehr Zeit einplanen oder auf einen anderen Tag ausweichen.“

Vor Beginn der Corona-Pandemie gehörte der Gründonnerstag nach der ADAC Stau-Bilanz regelmäßig zu den staureichsten Tagen des Jahres. So summierten sich 2019 die Staus in Baden-Württemberg auf insgesamt 1144 Kilometer an diesem Tag.

Auch am Ostermontag dürfte es nach Prognosen des ADAC durch den einsetzenden Rückreiseverkehr eng werden auf den Fernstraßen. „Mit einer weitgehend ruhigen Lage auf den Autobahnen rechnen wir am Samstag und vor allem am Ostersonntag“, sagt ADAC Verkehrsexperte Bach. „Wer zeitlich flexibel ist, hat an diesen Tagen gute Chancen auf eine staufreie Fahrt.“

Im Südwesten ist vor allem der Großraum Stuttgart stark betroffen. Ebenso wie

A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

Frankfurt – Karlsruhe – Basel A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Hannover – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Hannover – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A8 Stuttgart – München – Salzburg

Stuttgart – München – Salzburg A9 München – Nürnberg

München – Nürnberg A81 Stuttgart – Singen

Stuttgart – Singen A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

München – Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München.

Die Stau-Prognose fürs Ausland

Auf den Fernstrecken der benachbarten Alpenländer herrscht zeit- und abschnittsweise ebenfalls lebhafter Verkehr durch Osterurlauber. Unter anderem beginnen nun in allen österreichischen Bundesländern die Ferien.

Die Stau-Routen in Österreich:

A1 West-Autobahn,

West-Autobahn, A10 Tauern-Autobahn

Tauern-Autobahn A12 Inntal-Autobahn

Inntal-Autobahn A13 Brenner-Autobahn

Brenner-Autobahn B179 Fernpass-Route

Fernpass-Route Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen.

In Italien werden die A22 Brenner-Autobahn sowie die Straßen des Puster-, Grödner-, Gadertals und des Vinschgaus meistens überfüllt.

In der Schweiz ist es die A2 Gotthard-Route, die A1 St. Gallen – Zürich – Bern und die Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz.

Im wichtigsten Straßentunnel der Schweiz, dem Gotthardtunnel auf der A2, stehen im Frühjahr wieder Wartungsarbeiten an.

