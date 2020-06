Osnabrück-Trainer Daniel Thioune setzt vor dem Duell beim Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf die Rolle des Außenseiters. „Wir mögen 'Klein gegen Groß'“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Freitag. „Wir haben auch in Bielefeld gezeigt, dass wir das können.“ Nach der Coronavirus-Pause hatte der VfL ein spätes 1:1 beim Tabellenführer aus Bielefeld erkämpft.

Die Vorzeichen sind am Sonntag ähnlich. Der VfB hofft als Tabellenzweiter auf die Rückkehr ins Oberhaus, während Aufsteiger Osnabrück nur vier Zähler vor dem Relegationsplatz 16 steht. Thioune erinnerte dabei an das Hinspiel, das der VfL überraschend mit 1:0 gewann. Einen weiteren Coup in Stuttgart würde der VfL-Trainer gerne mitnehmen. „Wir sind im Abstiegskampf und können Punkte sehr gut gebrauchen“, sagte Thioune.

Verzichten muss der VfL-Trainer allerdings auf seinen besten Torjäger. Marcos Alvarez fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Er hatte mit zwei Treffern am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Jahn Regensburg zumindest einen Zähler gerettet.

