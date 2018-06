Osnabrück fertigt Zweitliga-Aufsteiger Aalen mit 4:0 ab

Aalen (dpa/lnd) - Der VfR Aalen hat eine Woche nach dem vorzeitigen Aufstieg in die 2. Fußball-Liga sein Saisonfinale vor heimischem Publikum zumindest vom Ergebnis her verpatzt. Gegen den VfL Osnabrück kassierten die Hausherren am 38. Spieltag der 3. Liga eine klare 0:4 (0:1)-Pleite, die der Feierlaune aber keinen Abbruch tat. 7117 Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die aber nur die Gäste nutzten. Elias Kachunga (21./46.(80.) und Rouwen Hennings (55.) trafen für Osnabrück, das die Saison als Siebter beendete. Aalen landete in der Endabrechnung hinter Drittliga-Meister Sandhausen auf Rang zwei.

Die Gastgeber begannen überlegen, Stanislaus Bergheim und Robert Lechleiter hatten in den ersten 20 Minuten gute Möglichkeiten. Nach Vorlage von Kevin Kampl nutzte aber Kachunga die erste Chance der Gäste zur Führung. Aalen drückte danach weiter, ohne jedoch echte Torgefahr zu verbreiten. Kachunga hatte bei einem Lattenkopfball (40.) sogar die Chance zum 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff setzte er dann seinen zweiten Treffer durch einen Konter. Die Gastgeber ergaben sich auf regennassem Rasen spätestens nach dem 0:3 ihrem Schicksal, feierten nach dem Abpfiff aber dennoch ausgelassen.