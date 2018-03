„Osmanen“ in Lörrach: Strobl weist FDP-Forderung zurück

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat Forderungen der Landtags-FDP nach Aufklärung über den Einsatz der Straßengang „Osmanen Germania“ in südbadischen Flüchtlingsheimen zurückgewiesen. Für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen seien die Landkreise zuständig, sagte Strobl am Montag in Stuttgart. Diese würden vor Ort entscheiden, wie und welchen Sicherheitsdienst sie einsetzten. In Zeiten der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 seien die Landkreise stark gefordert gewesen. Es sei ihnen gelungen, die Situation zu meistern.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hatte am Montag vom Innenminister Aufklärung verlangt. Im Kreis Lörrach waren Dutzende von „Osmanen“ als Wachmänner tätig und bekamen über Umwege staatliches Geld. Nach Angaben des Kreises erhielten sie die Aufträge ohne sein Wissen offenbar von einem Sub-Subunternehmer. Von dem Einsatz zwischen Ende 2015 und Ende 2016 habe man erst im März 2017 erfahren.