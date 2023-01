Organspenden 2022: Zahl im Südwesten leicht gestiegen

Gegen den Bundestrend ist die Zahl der gespendeten Organe in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte, wurden im Südwesten vergangenes Jahr 375 Organe gespendet - 10 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Bundesweit sank die Zahl der gespendeten Organe im Vergleich zum Vorjahr von 2905 auf 2662. Das Coronavirus und daraus resultierende Krankenstände beim Personal in den Kliniken seien mögliche Gründe für diesen Rückgang, sagte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel.

