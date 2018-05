Organe im Auto? Mann düst mit Blaulicht über Autobahn

Für das Fahren mit Blaulicht hat ein Autofahrer der Polizei bei Baden-Baden eine äußert unglaubwürdige Begründung geliefert: Er sei für ein Organtransportunternehmen unterwegs - in „brisanter Mission“. Allerdings hatte er weder ein Organ an Bord, noch ließ sich ein Auftrag zur Abholung finden. Nach Polizeiangaben vom Freitag war der 26 Jahre alte Franzose am Vortag mit hohem Tempo und eingeschaltetem Blaulicht auf der Autobahn 5 bei Baden-Baden unterwegs. Die Beamten verhängten ein Bußgeld und verboten dem Fahrer die weitere Nutzung des Blaulichts.

Pressemeldung