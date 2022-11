Opposition nimmt grün-schwarzen Haushaltsentwurf auseinander

Falsche Schwerpunkte, unsaubere Zahlen, Selbstbedienung: Die Opposition nutzt eine Debatte über den Landesetat traditionell zur Generalabrechnung mit der Regierung – so auch am Mittwoch im Stuttgarter Landtag. Rückendeckung für den Entwurf zum Doppelhaushalts 2023/24 bekam diese – wenig überraschend – von ihren Regierungsfraktionen. Die Pläne, Zahlen und die Kritik im Detail:

Was plant die Regierung?

Kaum hatte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) vor zwei Wochen den Regierungsentwurf zum Haushalt eingebracht, war er überholt. Die Steuerschätzung folgte zwei Tage später und prognostizierte dem Land in den zwei Folgejahren Mehreinnahmen von 2,5 Milliarden Euro. Der Doppelhaushalt umfasst nun insgesamt 121 Milliarden Euro.

Das zusätzliche Geld sowie eine gute Milliarde Euro neuer Schulden, die Bayaz aufnehmen möchte, sollen in die Rücklage fließen, die bereits mit rund drei Milliarden Euro bestückt ist. Die Schuldenbremse sehe solche Spielräume vor, wenn sich die Konjunktur eintrübt – das sei nun der Fall und auch nötig, so Bayaz, weil damit unerwartete Risiken etwa durch die Folgen des Russland-Kriegs gegen die Ukraine abgefedert und Bürger sowie Kommunen entlastet werden sollen – etwa bei der Flüchtlingsunterbringung und durch einen Härtefallfonds für Unternehmen und Handwerksbetriebe, den die Landesregierung aufsetzen will.

Und für Programme des Bundes, die die Länder mitfinanzieren müssen – darunter das 49-Euro-Ticket und steuerliche Entlastungen zum Ausgleich der sogenannten kalten Progression. „Wir sorgen dafür, dass in dieser schweren Krise der Staat handlungsfähig ist“, so Bayaz. Der Schuldenstand wüchse dann, nach einer Tilgung in diesem Jahr, bis Ende 2024 wieder auf rund 60 Milliarden Euro, so ein Sprecher Bayaz’.

Gibt es Lob für den Entwurf?

Von den Chefs der Koalitionsfraktionen schon. Den Puffer brauche es, sagte Andreas Schwarz (Grüne). „Wir legen Geld zur Seite für die Kaltfront, die auf uns zukommt.“ Sein CDU-Kollege Manuel Hagel sprach von einer „feinen Balance zwischen Risikovorsorge und Investitionen“.

Mit dem Geld federe das Land Härten ab, aber nicht jede – das sei nicht leistbar. Der Industriestandort Baden-Württemberg müsse aber erhalten bleiben. „Wir werden eine Baden-Württemberg-Brücke über die Winterlücke der Ampel bauen“, so Hagel in Richtung Bundesregierung.

Welche Schwerpunkte setzt Grün-Schwarz im Doppeletat?

Es sollen 1700 neue Stellen geschaffen werden – vor allem an Schulen, in der Justiz und bei der Polizei. Schwarz richtete den Fokus auf Investitionen in Bildung, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Forschung und Entwicklung sowie Klimaschutz. Als Beispiele nannte er einen Qualitätsprozess Schule 2030, ein Hilfspaket für soziale Infrastruktur wie Tafeln und Ehrenamt, neue Innovationscampi für Nachhaltigkeit und Quantentechnologie sowie eine neue Landesagentur Wind und einen klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft.

Auch Hagel verwies bei den geplanten Investitionen von 1,4 Milliarden Euro auf den Klimaschutz – etwa durch mehr Photovoltaik auf Landesgebäuden und durch Wasserstoff. Wichtig seien zudem Investitionen in die Digitalisierung von Schule und Verwaltung, in die Polizei und in ein neues Cyberzentrum der Justiz sowie in die Stärkung der Kommunen.

Was sagt die Opposition?

Die SPD wirft der Landesregierung vor, den Haushalt schlecht zu reden und viel zu wenig zu investieren. „Die Zeiten sind schlecht, die Kassenlage ist es nicht“, sagte Fraktionschef Andreas Stoch und forderte, vorhandenes Geld zu investieren. Neue Kredite aufzunehmen sei unnötig.

Finanzminister Bayaz dürfe „nicht als Kassenwart des FC Grün-Schwarz aufpassen, dass das Kässle gut bewacht ist“, so Stoch. Er verwies auf Hilfsprogramme anderer Bundesländer und auf das „entschlossene Handeln“ des Bundes, das er im Land noch vermisse. „Der Staat kann und soll in der Krise investieren“, hier seien sich Ökonomen einig. „Wir fordern ein Investitionsprogramm für Infrastruktur und den Ausbau erneuerbarer Energien“, denn das nütze nicht nur dem Klima, sondern auch den Handwerkern, denen absehbar die Aufträge wegbrächen.

„Das wäre vorausschauend“, so Stoch. Zudem brauche es mittelfristig einen Transformationsfonds, der Unternehmen hilft, unabhängig von fossiler Energie zu werden. „Handeln Sie und zwar lieber mehr als zu wenig“, forderte er.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte den Stellenzuwachs. Seit die Grünen 2011 die Regierungsverantwortung übernommen haben, sei der Stellenzuwachs in den Landesbetrieben um rund ein Drittel auf knapp 48 000 angewachsen, der in den Ministerien um 40 Prozent auf mehr als 4000. Besonders das Staatsministerium habe Kretschmann aufgebläht ohne dass neue Aufgaben hinzu gekommen seien.

„Das ist unverantwortliche Haushaltspolitik“, so Rülke. Als unnötig bezeichnete er die geplante Schuldenaufnahme. Gegen die aus dem vergangenen Jahr läuft noch eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof. Ob die FDP nun wieder klage, sei zu entscheiden, wenn der Haushalt endgültig vorliege, sagte Rülke der „Schwäbischen Zeitung“. Der Haushalt verschiebe Lasten „in unverantwortlicher Weise an künftige Generationen“.

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel bezeichnete Pläne zum Windkraftausbau als „Öko-Experimente“ und warf der Regierung vor, das Land abzuwirtschaften. Er forderte eine Rückkehr zur Atomkraft und eine straffere Exekutive – etwa dadurch, dass das Wirtschaftsministerium auch Verkehr und Landwirtschaft zugeschlagen bekommt. Der „Asylansturm“ sei nicht zu meistern, sagte Gögel und warf der Regierung „Mutlosigkeit“ vor, weil sie statt Steuern zu senken lediglich subventioniere.

Wie geht es nun weiter?

Über den Haushalt zu bestimmen ist das Königsrecht des Parlaments. Nun machen sich die Fraktionen über den Entwurf her. Mitte Dezember soll der Landtag dann den Doppelhaushalt verabschieden.