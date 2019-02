Opposition geht Landesregierung wegen Diesel-Fahrverboten an

Die Diesel-Fahrverbote in Stuttgart haben im Landtag zu einer hitzigen Debatte geführt. Die Opposition aus AfD, SPD und FDP hielt der grün-schwarzen Landesregierung am Donnerstag in Stuttgart vor, diese Verbote leichtfertig erlassen zu haben. Die FDP forderte abermals, die bereits geltenden Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter in Stuttgart aufzuheben. Die SPD sprach sich dafür aus, die drohenden Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 für einen Zeitraum von zwei Jahren auszuschließen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beteuerte, alles tun zu wollen, um weitere Fahrverbote zu verhindern. Die Luft werde sauberer - deshalb sei er zuversichtlich, dass es keine flächendeckenden Euro-5-Fahrverbote geben werde. Die Landesregierung müsse sich aber an Recht, Gesetz und Urteile halten. „Gerichte sind immer für Überraschungen gut.“ Kretschmann wies die Verantwortung für die Fahrverbote der Bundesregierung zu. So könne das Land die Automobilindustrie nicht zur Nachrüstung von Autos verpflichten.

Die CDU hatte mehrfach erklärt, dass Euro-5-Fahrverbote mit ihr nicht zu machen seien. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) warf sie vor, Maßnahmen zur Luftreinhaltung zur verschleppen. Im Zuge dieser Diskussion war die Landesregierung in eine schwere Krise geraten. Am Dienstag hatte sich die Koalition auf einen Zeitplan zur Umsetzung von Luftreinhaltungsmaßnahmen geeinigt. Daraufhin hatten Kretschmann und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) die Krise für erledigt erklärt.