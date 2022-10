Opposition fordert Strobls Entlassung - Kretschmann winkt ab

Innenminister Thomas Strobl muss weg – das hat die Opposition aus SPD und FDP am Dienstag in Stuttgart gefordert. Am Mittwoch wollen sie gemeinsam im Landtag einen Entlassungsantrag gegen den CDU-Politiker einbringen. Was Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) davon hält, hat er bereits zuvor erklärt: nichts.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen Strobl, weil dieser ein Anwaltsschreiben an einen Journalisten weitergereicht hat. Ob dies rechtmäßig war, hatte die Staatsanwaltschaft beleuchtet – und Strobl angeboten, die weiteren Ermittlungen gegen eine Geldauflage von 15 000 Euro zu unterlassen.

Strobl will das Geld nach eigenem Bekunden zahlen, denn obwohl er keinerlei Schuld sehe, wolle er den belastenden Vorgang beenden und sich auf das Regieren konzentrieren. SPD und FDP zeigen sich empört darüber, dass Strobl weiter im Amt bleiben soll.

Kretschmann hatte Strobl am Dienstagmittag den Rücken gestärkt. „Eine solche Auflage ist kein Schuldeingeständnis, wenn er das annimmt“, betonte der Regierungschef. „Das kann die Staatsanwaltschaft ja nur machen, wenn weitere Ermittlungen nicht im öffentlichen Interesse steht. Insofern gibt es keinen Grund für mich, warum ich nicht weiter mit Thomas Strobl zusammenarbeite.“

Was nun noch im Raum stehe, sei der parallel laufende Untersuchungsausschuss des Landtags. In dem geht es um Strobls Briefaffäre, um die Beförderungspraxis in der Landespolizei allgemein und speziell um den suspendierten höchsten Polizisten im Land, der einer Untergebenen Karriere gegen Sex angeboten haben soll. Zu Letzterem laufen noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen.