Der Koalitionsstreit zwischen Grünen und CDU um eine Reform des Wahlrecht hat am Mittwoch den Landtag beschäftigt. Die Opposition warf den Koalitionspartnern vor, nicht mehr handlungsfähig zu sein. Das wiesen die so Beschuldigten zwar weit von sich – eine inhaltliche Lösung des Konflikts boten sie indes nicht.

+++ Grüne und CDU in Sonntagsfrage gleichauf +++

Seitdem sich die CDU-Fraktion vergangene Woche einstimmig gegen eine Änderung des Landtagswahlrechts ausgesprochen hat, kocht ein Streit auf mehreren Ebenen: zwischen Grünen und CDU, weil die Reform im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist; zwischen CDU-Fraktion und Partei, weil die Fraktion eigenmächtig ein Thema blockiert, für das sich die Partei vor allem auf Drängen der Frauen Union einsetzt. Beim letzten Punkt geht es vor allem um die Führungsfrage innerhalb der CDU. Wer hat das Sagen: Fraktions-chef Wolfgang Reinhart oder der stellvertretende Ministerpräsident und Parteichef Thomas Strobl?

Eine Frage der Führung

In der Landtagsdebatte am Mittwoch, die seine Fraktion beantragt hatte, sagte SPD-Fraktionschef Stoch: „Die CDU-Fraktion wollte keine Entscheidung zum Wahlrecht. Sie wollte die Machtfrage stellen, die seit eineinhalb Jahren nicht geklärt ist.“ Von Strobls Autoritätsverlust könne keine Rede sein, denn Autorität habe er nie gehabt, sagte Stoch über Strobls zu schwache Führung. „Diese Regierung ist nicht mehr handlungsfähig.“

Ähnlich äußerte sich FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. „Das Problem hat einen Namen: Thomas Strobl.“ Er habe keinen Rückhalt in der Fraktion, doch den brauche er als stellvertretender Regierungschef. „Diese Koalition ist am Ende, Herr Ministerpräsident“, so Rülke in Richtung Winfried Kretschmann (Grüne). „Unser Land braucht einen Neuanfang.“

Nach einem Sitzungsmarathon der CDU-Fraktionsgremien am Dienstag, an dem auch Strobl teilgenommen hatte, zeichneten er und Wolfgang Reinhart ein Bild der Versöhnung. Man wolle künftig regelmäßig gemeinsam vespern und „noch besser“ kommunizieren. Am Mittwoch im Landtag wiederholte Reinhart: „Es ging in diesem Zusammenhang nie um Personen oder um eine Machtfrage“ – und erntete dafür viele ironische „Nein“-Rufe aus den Oppositionsfraktionen.

Keine Lösung in Sicht

Reinhart und Strobl betonten die gute Zusammenarbeit mit den Grünen. „Wir haben in allen Fragen immer Kompromisse gefunden“, sagte Strobl – und zwar gute, nicht faule, wie Rülke zuvor gesagt hatte. Zum Machtkampf verlor Strobl kein Wort. Auch stellten weder er noch Reinhart in Aussicht, wie der Streit um die Wahlrechtsreform gelöst werden könnte. Denn Reinhart pocht auf das Votum seiner Fraktion. Zwar wolle er mit allen Fraktionschefs im Landtag über das Wahlrecht reden, aber Änderungen soll es keine geben. Auch die von Kretschmann und Strobl ins Leben gerufene Arbeitsgruppe soll mögliche Lösungen des Streits erarbeiten.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz pochte indes auf die Vereinbarung, die Grün-Schwarz bei der Regierungsbildung getroffen haben. „Koalitionsverträge sind kein Neckermann-Katalog, aus dem man sich Dinge herausziehen kann“, sagte er. Trotz der Differenz in diesem Punkt arbeite seine Fraktion gut mit der CDU zusammen. „Das halten wir aus“, so Schwarz.

Mehr entdecken: AfD und SPD in Umfrage gleichauf

Umfrage Kretschmann

Mehr entdecken: Keine GroKo um jeden Preis

Mehr entdecken: Parteichefs nennen Aufbruch in Europa als Hauptanliegen