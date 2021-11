OP bei Eishockey-Spieler Holzer - Auch Rendulic fehlt Adlern

Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer muss gut zwei Monate vor den Olympischen Winterspielen in Peking operiert werden. Der Verteidiger hat sich in der Auswärtspartie bei den Eisbären Berlin am vergangenen Freitag eine Hüftverletzung zugezogen und wird sich zeitnah einem Eingriff unterziehen, wie sein Club Adler Mannheim am Mittwoch mitteilte. Bei optimalem Heilungsverlauf falle der 33-Jährige vier bis sechs Wochen aus.

Angreifer Borna Rendulic wird dem Erstligisten aus Mannheim sogar rund vier Monate fehlen. Der Kroate verletzte sich im Heimspiel gegen die Kölner Haie am Sonntag an der Schulter. Der 29-Jährige soll bereits an diesem Mittwoch operiert werden.

