Omikron Subvariante BA.5. breitet sich im Südwesten aus – das dürfte Konsequenzen haben

Die Omikron-Subvariante BA.5. breitet sich in Deutschland aus. Auch in Baden-Württemberg steigt der Anteil des Subtyps unter den Corona-Neuinfektionen und trübt die Hoffnung auf einen fast coronafreien Sommer.

BA.5 wurde zum Jahresbeginn in Südafrika entdeckt und hat dort andere Varianten verdrängt. Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) erwartet, dass sich die Subvariante in Europa weiter ausbreiten wird. Bisher hat sich dies schon deutlich in Portugal gezeigt.

Ein Überblick über den aktuellen Stand:

Wie gefährlich ist BA.5?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft den Subtyp als Teil von Omikron als besorgniserregend ein."Die bisherigen Daten lassen jedoch nicht darauf schließen, dass Infektionen mit BA.4 oder BA.5 schwerere Krankheitsverläufe oder anteilig mehr Todesfälle verursachen als BA.1 und BA.2 Infektionen", teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht mit.

Trotzdem stieg in Portugal zuletzt die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus wieder deutlich an. Laut den Daten des ECDC vom 5. Juni hat Portugal derzeit die höchste Zahl an Corona-Toten pro eine Million Einwohner in der EU. Seit Mitte Mai konnte in dem Land durch BA.5 ein erneuter Ausbruch an Corona-Fällen beobachtet werden.

Wie ist die Situation in Baden-Württemberg?

Der Omikron-Subtyp BA.5 ist auch im Südwesten auf dem Vormarsch und könnte bereits in vier Wochen für den Großteil aller Corona-Infektionsfälle im Land verantwortlich sein. Damit rechnen Experten des Landesgesundheitsamts.

In den vergangenen Wochen habe sich der Anteil der BA.5-Nachweise in Deutschland und Baden-Württemberg stets verdoppelt, hieß es. Vorige Woche lag er in allen untersuchten Proben nach Daten der Labore im Südwesten demnach bereits bei drei bis zehn Prozent. Diese Daten geben aber kein vollständiges Bild, denn es wird nur ein geringer Teil der Infektionsfälle jede Woche auf die Virusvariante untersucht.

Auch die Zahl der registrierten Corona-Infektionsfälle in Baden-Württemberg steigt seit Ende Mai wieder, nachdem sie zuvor über lange Zeit gesunken war. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage, da bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Was bedeutet das für das Infektionsgeschehen im Sommer – und im Herbst?

Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Subvariante BA.5 erwarten Fachleute, dass das Coronavirus im Sommer nicht von der Bildfläche verschwindet.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) warnte vor einem „erneut verstärkten Infektionsdruck auf vulnerable Personengruppen“. Saisonale Effekte - die das Virus eigentlich ein Stück weit ausbremsen - könnten die Verbreitung dieser Varianten nicht kompensieren, wenn Verhaltensregeln nicht mehr beachtet werden.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt rief das Bundesgesundheitsministerium auf, jetzt Vorkehrungen mit den Ländern abzustimmen.

„Wir erleben dieses Jahr keinen infektionsfreien Sommer, was aber zunächst nicht bedrohlich ist“, sagte der Leiter der Charité-Virologie, Christian Drosten, der Deuschen Presse-Agentur. Er erwartet nach eigenen Worten in Herbst und Winter „wieder eine lang anhaltende Infektionswelle“ mit ganz besonders vielen Arbeitsausfällen als Folge, wenn zwischenzeitlich keine Interventionen erfolgten.

Grund seien zwei Effekte: „Erstens verlieren die größten Teile der Bevölkerung bis zum Herbst den Übertragungsschutz, zumal bei den jetzt zirkulierenden Varianten die Übertragbarkeit nochmals erhöht ist. Zweitens wird die Politik wegen des erreichten Impferfolgs zunächst weniger Kontrollen anwenden.“

Es werde zu sehr vielen Fällen spätestens ab Oktober kommen, nimmt Drosten an. Dies könne sich, anders als bei einer schweren Grippewelle, wohl bis März hinziehen und personalsensitive Bereiche belasten. „Es wird schwierig sein, dies allein über eine Impfkampagne abzumildern“, erklärte der Virologe. Mit ihrem Arzt über eine Auffrischung zu sprechen, riet Drosten Älteren und Menschen, die einer Risikogruppe zuzuordnen sind.

Wann gibt es einen Impfstoff gegen Omikron?

Lauterbach erwartet im Herbst an die Omikron-Varianten angepasste Impfstoffe. Frühestens im September rechne er damit, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk. Daran werde intensiv gearbeitet. Es gebe vielversprechende Daten von Moderna, auch mit Biontech sei man im Kontakt.

Das Unternehmen Moderna hatte am Mittwoch erste Daten zur Wirksamkeit seines angepassten Corona-Impfstoffes vorgestellt. „mRNA-1273.214“, so der Name des Boosters, ist eine Kombination aus dem ursprünglichen Moderna-Impfstoff Spikevax und einem speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Impfstoff-Kandidaten.

Bei den insgesamt 437 Probanden der klinischen Studie, die das neue Präparat als zweiten Booster erhalten hatten, fanden die Wissenschaftler nach einem Monat deutlich mehr neutralisierende Antikörper als nach einer Booster-Impfung mit dem herkömmlichen Präparat, insbesondere gegen die Omikron-Variante. Die Impfung sei gut verträglich, Nebenwirkungen entsprächen denen nach dem herkömmlichen Booster.