Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In der Nacht auf Sonntag ist die Polizei in Nördlingen gleich zu drei Fällen von häuslicher Gewalt gerufen worden.

Zuerst geriet in einem Nördlinger Stadtteil ein 35-jähriger Mann mit seiner 39-jährigen Lebensgefährtin in Streit und trat sie, zog sie an den Haaren und sperrte sie im Verlauf des Streites in einem Zimmer ein. Die hinzugerufene Polizei beendete die Auseinandersetzung und die Frau verließ die gemeinsame Wohnung. Der 35-jährige war erheblich angetrunken.