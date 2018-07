Nach dem schrecklichen Unfall mit Fahrerflucht, bei dem in Gaggenau eine Großmutter und ihr Enkelkind starben, haben sich weitere Zeugen gemeldet. Es gebe Hinweise von Augenzeugen für die Zeit vor und nach dem Unfall, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Diese würden nun ausgewertet.

Die Polizei hatte den 47-Jährigen so schnell im Visier, weil das Kennzeichen seines Wagens am Unfallort lag. Doch der Verdächtige bestritt eine Beteiligung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Weil es bisher kein Geständnis gibt, soll ein Sachverständiger das mutmaßliche Unfallauto untersuchen.

Der Experte der Prüforganisation Dekra schaue bei seiner Arbeit auch Bilder vom Unfallort an, um das Geschehene zu rekonstruieren, sagte Ermittler Klaus Hornung von der Verkehrspolizei Baden-Baden. „Das Fahrzeug ist sichergestellt und in einer Garage.“ Der Sachverständige prüfe nun, ob die Schäden am Wagen mit den Verletzungen der Opfer übereinstimmen. In der Regel werde zudem die Unfallstelle vermessen, um die Spuren einzuordnen. Ein Computerprogramm fertige dann eine Unfallskizze. „Daraus kann man die Geschwindigkeit zurückrechnen“, erklärte Hornung.

54-Jährige und Baby starben

Mit dem beschlagnahmten Wagen soll ein Autofahrer am Freitagabend eine 54-Jährige und ihren sieben Monate alten Enkel auf einem Gehweg in der badischen Kleinstadt überfahren haben. Beide starben. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei ermittelte einen Verdächtigen und stellte bei dem Mann wenige Stunden nach dem Unfall Atemalkohol fest. Wann genau der mutmaßliche Unfallfahrer getrunken hat, also vor dem Unfall oder erst danach in den zweieinhalb Stunden bis zu seiner Festnahme, ist bislang unklar. Mit einem Ergebnis der Blutproben wird erst in einigen Tagen gerecht.

Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht gegen den Mann. Bislang nehmen sie an, dass der 47-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf den Gehweg geriet.

