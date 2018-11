Olympiasieger Jung verabschiedet Pferd Sam aus dem Sport

Der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb hat sein Erfolgspferd Sam in den Ruhestand verabschiedet. „Wir haben alles zusammen gewonnen, hatten tolle Erlebnisse auf den Championaten“, sagte der 36-Jährige aus Horb am Mittwochabend in Stuttgart. Mit dem jetzt 18 Jahre alten Wallach hatte Jung bei den Olympischen Spielen in London Gold sowohl im Einzel als auch mit dem Team geholt. Vier Jahre später in Rio de Janeiro waren Jung und Sam in der Einzelwertung erfolgreich.

Außerdem wurde der Reiter mit Sam 2010 Einzel-Weltmeister und 2011 Doppel-Europameister. Zu den bedeutenden Erfolgen zählen auch die Siege bei den beiden Klassikern der Vielseitigkeit in Burghley und Badminton.

