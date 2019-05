Olympiasieger Jung führt bei Vielseitigkeit in Marbach

Michael Jung aus Horb hat auf Highlighter nach dem ersten von zwei Dressurtagen die Führung bei der Vielseitigkeit in Marbach übernommen. Der dreimalige Olympiasieger erreichte am Donnerstag mit dem achtjährigen irischen Wallach 75,07 Punkte und steht bei der bis Sonntag dauernden Veranstaltung auf der Schwäbischen Alb vorerst an der Spitze. Mannschafts-Olympiasieger Dirk Schrade aus Heidmühlen belegte mit seinen Pferden Unteam de la Cense (74,72) und Catelan (73,68) die vorläufigen Plätze zwei und drei.

Der 36 Jahre alte Jung wird bei der zweiten Dressur am Freitag vor allem seine Olympiahoffnung Chipmunk und sein potenzielles EM-Pferd Corazon reiten. Nach dem Geländeritt am Samstag wird die Marbacher Vielseitigkeit am Sonntag beim Springreiten entschieden.

Website Internationale Marbacher Vielseitigkeit