OLG verkündet Entscheidung über Stuttgarter Nahverkehrsnetz

Im Streit um die milliardenschwere Vergabe des Stuttgarter Nahverkehrsnetzes an die beiden Betreiber Go-Ahead und Abellio will das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe heute seine Entscheidung verkünden. Geklagt hatte die Deutsche Bahn gegen die Vergabeentscheidung des Landes. Die DB Regio AG hatte zwar das billigste Angebot unterbreitet, war aber wegen eines Fehlers ausgeschlossen worden. In der mündlichen Verhandlung hatte der Vergabesenat des OLG deutlich gemacht, dass er nach vorläufiger Rechtseinschätzung die Entscheidung der Vergabekammer des Regierungspräsidiums Karlsruhe für richtig hält.

