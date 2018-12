OLG Stuttgart: Prozess gegen mutmaßlichen IS-Unterstützer

Gegen einen mutmaßlichen islamistischen Terrorhelfer startet am 17. Januar vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht der Prozess. Der 34-jährige Deutsch-Algerier Samir K. soll in zehn Fällen die ausländische terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) unterstützt haben.

Der Mann soll laut Anklage der Bundesanwaltschaft von 2015 bis 2017 unter Alias-Namen Telegramm- und Twitter-Accounts, WhatsApp- und Facebook-Profile sowie E-Mail-Adressen eingerichtet haben. Damit habe er für vier aus Deutschland stammende IS-Mitglieder in Syrien und im Irak eine konspirative Kommunikation mit anderen IS-Angehörigen und die Verbreitung von Nachrichten über das Internet ermöglicht.

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat für das Verfahren zunächst Verhandlungstermine bis Anfang Juli 2019 angesetzt. Der Mann wurde am 21. März 2018 in Heilbronn festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

OLG Stuttgart