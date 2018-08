Oldtimer fährt in Gegenverkehr: Tote und Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß mit zwei anderen Fahrzeugen im Gegenverkehr sind zwei Menschen in einem historischen Cabrio ums Leben gekommen. Der Oldtimer sei am Samstag bei Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge schwer verletzt. Details lagen am frühen Abend noch nicht vor. Ein Polizeihubschrauber machte Bilder von der Unfallstelle, um den Hergang zu klären. Alle drei Wagen seien erheblich beschädigt worden. Die Landstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.