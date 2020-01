Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg haben erstmals seit ihrem Titelgewinn 2015 wieder das Endspiel im nationalen Pokal erreicht. Das Team von Trainer Mladen Drijencic setzte sich am Sonntag dank einer starken zweiten Halbzeit mit 84:76 (45:44) im Halbfinale bei ratiopharm Ulm durch. Bester Werfer war Oldenburgs Vereinslegende Rickey Paulding mit 21 Punkten. Für Ulm reichten auch jeweils 13 Zähler von Tyler Harvey und Grant Jerrett nicht zum ersten Finaleinzug seit 2014. Den zweiten Endspielteilnehmer ermittelten am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) in einer Neu-Auflage des Vorjahresfinals Titelverteidiger Brose Bamberg und Alba Berlin.

BBL-Pokal

