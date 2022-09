Oktoberfest fast nach Corona - Wo Volksmusik zu Protesten führt

Erstmals nach drei Jahren steht an diesem Nachmittag der alte Geruch in der Wirtsbudenstraße in der Luft, wie früher: gebrannte Mandeln und Zuckerwatte, gebratene Hendl und Bier, später kommt noch etwas Urin hinzu. Es werden wieder die Dinge verkauft, die man noch nie brauchte: Lebkuchenherzl, Brotzeitbrettl oder die recht dämlich aussehenden Filzhüte.

Der Trubel ist wieder losgegangen auf der Münchner Theresienwiese beim Oktoberfest, dem weltweit größten Volksfest, das zuletzt 2019 stattgefunden hatte und in den Jahren 2020 und 2021 wegen Corona abgesagt werden musste. Alles glücklicherweise wie immer, wie früher? Oder ist das - die Pandemie besteht weiterhin - eine gewagte, womöglich verantwortungslose Angelegenheit? Und wie lässt es sich überhaupt feiern angesichts Ukraine-Krieg, Energie- und Wirtschaftskrise?

Bislang weniger Besucher als 2019

An diesem Nachmittag, so der Eindruck, ist sichtbar weniger los in den Straßen, bei den Fahrgeschäften, in den Zelten als zu einem vergleichbaren Zeitpunkt vor drei oder mehr Jahren. Die ersten Zahlen der Oktoberfest-Organisatoren von der Stadt München bestätigen das: Am ersten Wiesn-Tag wurden 700.000 Besucherinnen und Besucher gezählt, 2019 war es eine Million. Das miese Wetter mit Kälte und Regen sei dran schuld, mutmaßen manche Betreiber und Beobachter. Doch mieses Wetter gab es auf der Wiesn schon immer.

Am 80 Meter hohen Skyfall-Turm, der die Besucher nach unten stürzen und deren Mägen sich zusammenziehen lässt, ertönt wieder das Disco-Gewummer. Am Top Spin gegenüber sind die gellenden Schreie der Menschen, vor allem der jungen Frauen zu hören, die dort in den Sitzen in alle Himmelsrichtungen durchgewirbelt werden.

Klar sichtbar ist eine Veränderung des Publikums, die schon von einem Wiesn-Wirt wie Christian Schottenhamel vorhergesagt wurde: „Es kommen wahrscheinlich weniger ältere Leute, weil sie sich nicht wohl fühlen wegen Corona.“ Dafür aber mehr Jüngere – „und die wollen“, so Schottenhamel, „den Stress und die Einschränkungen der letzten zwei Jahre mal hinter sich lassen.“ Diese würden, so hofft der Wirt, das Oktoberfest auch zwei oder drei Mal ansteuern.

Eine Maske trägt kaum jemand

Eine Schutzmaske trägt hier praktisch niemand. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), einst der oberste Pandemie-Warner, brüstete sich vor wenigen Tagen regelrecht mit der Aussage, dass er die Wiesn ohne Maske besuche. Das tat er auch, wie alle anderen Politiker, die am Eröffnungstag Bella Figura machen wollten: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), die grüne Münchner Bürgermeisterin Katrin Habenschaden oder Clemens Baumgärtner, der städtische CSU-Wirtschaftsreferent und damit Cheforganisator des Festes. Unmut zog vor allem Grünen-Chefin Ricarda Lang auf sich, weil sie ebenfalls ohne Maske feierte, aber noch Anfang September für ebendiese geworben hatte.

Reiter sagt nun: „Die Wiesn-Stimmung kommt doch langsam auf.“ Sieht sich der OB in der Pflicht, gute Miene zu einem Spiel mit ungewissem Ausgang machen? Im Mai bei der Entscheidung für ein Oktoberfest ohne Einschränkungen klang er noch anders. Er geißelte den Bund, dass dieser „ganz oder gar nicht“ vorgegeben habe – Maßnahmen wie etwa 3-G-Nachweise an den Eingängen oder Pflicht-Selbsttests waren in den neuen Corona-Gesetzen nicht mehr vorgesehen. Und Reiter ging Söder hart dafür an, dass dieser auf gefühlt jedem bayerischen Volksfest seine Nase zeigte. Und er stellte das Feiern auf dem Oktoberfest infrage angesichts des Leids im Ukraine-Krieg, speziell in Münchens Partnerstadt Kiew.

Skurrile Fundsachen

Vor der Wiesnleitung am westlichen Ende des Geländes bildet sich eine lange Schlange, um die 70 Menschen, und kaum etwas geht voran. Eine Polizistin, die am Eingang steht, sagt: „Die Leute haben etwas verloren und suchen danach.“ Das gehört zum normalen Wiesn-Alltag. Kaum etwas gibt es, was nicht schon im Fundbüro abgegeben wurde: Gebisse, ausgezogene Lederhosen, Rollstühle.

Daneben sind die Sanitäter untergebracht. Markus Strobl, Sprecher der Oktoberfest-Ambulanz, kommt gelassen und lächelnd aus den Behandlungsräumen. "Es läuft etwas ruhiger an als sonst." Am vergangenen Abend gab es, so erzählt er, „316 Behandlungen, meist wegen zu hohen Alkoholkonsums“. 2019 waren es zum Vergleich 558. Die ersten beiden Bierleichen wurden am Samstag jeweils um 14.07 Uhr eingeliefert: eine 20-Jährige und ein 16-Jähriger. Ein Betrunkener habe unvermittelt zwei Sanitäter niedergeschlagen, damit wurde er ein Fall für die Polizei. Strobl spricht von einer „bisher gemütlichen Wiesn“.

Ein CT für Sturzpatienten

Ganz in der Nähe, aber weit oben, sieht die Bavaria zu. Die grün-schwärzliche Frauenstatue aus Bronze, 18,52 Meter hoch, ist die Symbolgestalt für den Freistaat schlechthin. Sie schaut herab auf das, was ihre Bayern in diesem Herbst 2022 treiben.

Neu ist bei den Sanitätern ein mobiler Computertomograph (CT). Bei Kopfverletzungen etwa nach einem Sturz oder einer Schlägerei erkennt das Gerät gefährliche Hirnblutungen. „Das gibt es hier weltweit zum ersten Mal auf einem Volksfest“, sagt die Notfallmedizinerin Viktoria Bogner-Flatz. Ziel sei es, Krankenhauseinweisungen zu vermeiden und somit die Kliniken zu entlasten. Meist sind Kopfverletzungen harmlos, manchmal aber auch nicht. Deshalb musste bisher jeder Fall vorsichtshalber in die Klinik gebracht werden, was abends Dutzende Male geschieht. Nun können Verletzte bei einem unbedenklichen Befund gleich wieder entlassen werden.

Die „Süddeutsche Zeitung“ hat unlängst auf den Beitrag eines US-Medizinhistorikers hingewiesen zur Frage, wann Corona vorbei ist. Darin wird zwischen dem Ende der medizinischen und der sozialen Pandemie unterschieden. Beim einen gingen Infektionen und Todeszahlen massiv zurück. Beim anderen nehmen die Menschen und die Gesellschaft wieder ihr normales vorheriges Leben auf, auch wenn medizinisch noch eine pandemische Lage besteht. Dass das Oktoberfest mit seinen in der Vergangenheit meist mehr als sechs Millionen Besuchern so über die Bühne geht, ist in Deutschland das monumentalste Zeichen dafür, dass die Politik die Pandemie sozial für beendet erklärt. Somit ist das 187. auch ein historisches Oktoberfest.

Zwischen Angst und Lockerheit

Welche Folgen das aber mit sich bringt, ist noch unklar. Wird es eine gute Wiesn, weil, wie nahezu alle Politiker argumentieren, die Lage in den Kliniken in Sachen Corona beherrschbar bleibt? Ist es sinnvoll und richtig, den Menschen jetzt die Verantwortung für ihr Handeln ganz zu übertragen? Über Corona und die Ansteckungsgefahren ist schließlich sehr viel bekannt - ein Wiesnbesuch ist eine souveräne Entscheidung. Die jeweilige Ansteckungsgefahr ist klar: Auf dem Kettenkarussell ist sie deutlich niedriger als im knallvollen Bierzelt.

Oder aber ist dieses Oktoberfest ein sehr großes Menschenexperiment mit ungewissem Ausgang? Vergangene kleinere Volksfeste in diesem Jahr zeigen, dass die Inzidenzen danach in die Höhe schnellten, die Krankenhäuser aber dennoch nicht überlastet waren. Doch gilt das auch für die Wiesn? Und wird sich die Zahl der zusätzlichen Corona-Geschädigten und möglicherweise –Toten aufgrund des Mega-Ereignisses einmal beziffern lassen?

Doch gibt es auch Wiesn-Debatten wie immer, etwa über die Tracht. Weiterhin überwiegt sie ganz eindeutig – Dirndl bei den Frauen, Lederhose und kariertes Hemd bei den Männern. Egal ob die Besucher aus Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Japan kommen. Manche würden ja darin "aussehen wie die Vogelscheuchen", sagte ein ranghohes Mitglied des Wittelsbacher Adelshauses vor einiger Zeit herzlich lachend bei einem Gespräch.

Mehr veggie, weniger sexistisch

Und es wird diskutiert über eine modernere Wiesn, die nach Corona entstehen könnte – mehr Veggie, schwulen- und lesbenfreundlich, weniger sexistisch. Schwulen und Lesben sowie die gesamte LGBTQ-Community haben schon seit langem von ihnen geprägte Wiesn-Abende in bestimmten Zelten. Fleischloses Essen allerdings muss man weiterhin mit der Lupe suchen. Beim Gang durch die Wirtsbudenstraße entdeckt man immerhin Gemüsepflanzerl in der Semmel, es gibt wenig originell Kässpätzle, auch Kürbisragout wird gesichtet. Erdrückend dominieren aber Steak, Bratwurst, Schnitzel und Co.

Erfahrene Wiesnbeobachter meinen, dass das Fest über die Jahre deutlich weniger sexistisch geworden ist. Das Lied über die Puffmama Layla – „sie ist jünger, schöner, geiler“ – dürfte aber der Wiesn-Hit Nummer eins werden. Und im Pissoir beim Schottenhamel lächelt einen eine Blondine im Dirndl und mit tiefem Ausschnitt von einem Foto an. Oberhalb der Rinne beim Urinieren, sie schaut einem tief in die Augen.

Wie bitter ernst es beim Thema Stimmung und Feiern aber tatsächlich zugeht, zeigt ein Streit um das Bräurosl-Großzelt, der am Mittwoch zum Eklat führte: Der dort neue Festwirt Peter Reichert wollte offenbar zurück zu den Ursprüngen der Wiesn und engagierte die „Kapelle Josef Menzl“. Diese ist in der Volksmusik-Szene bekannt und wird hoch gelobt für ihren starken Bläser-Sound.

„Katastrophal langweilige Musik“

Allerdings: Menzl spielt keine Party-Kracher, nicht „Skandal im Sperrbezirk“ oder „I will hoam nach Fürstenfeld“ und schon gar nicht „Layla“. Teile der Besucher beschwerten sich massiv über die „katastrophal“ langweilige Musik, bei der keine Stimmung aufkomme. Die Paulaner-Brauerei, der das Zelt gehört, reagierte und griff durch: Abends spielt von nun an eine Band die üblichen Cover-Wiesnlieder, die Kapelle Josef Menzl darf nur noch am Mittag auftreten.

Die großen Zelte – da wird dicht an dicht gesungen, getanzt und getrunken. Maske trägt niemand. Der Münchner Virologe Oliver Keppler hat die Wahrscheinlichkeit, sich während mehrerer Stunden im Bierzelt mit Corona zu infizieren, bei einer Skala von 1 bis 10 auf "9 bis 10" eingeschätzt. Beim Schottenhamel ist die Stimmung um 16 Uhr noch ein bisschen mau, die Band stimmt an: "Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel - weil wir so brav sind." Das ändert sich schlagartig mit dem unverwüstlichen "YMCA" - das Zelt tanzt, singt, grölt, bebt. Wiesn wie immer, das möchten sie jetzt gerne glauben.