Ohne Schnatterer: 1. FC Heidenheim will Rettung näher kommen

Auch ohne seinen Kapitän Marc Schnatterer will Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim mit einem Sieg gegen den SV Sandhausen seine Abstiegssorgen vertreiben. Nach dem 3:1 gegen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf und dem 1:1 bei Union Berlin soll am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch der badische Landesrivale die Heidenheimer Stärke im Saisonendspurt zu spüren bekommen. Es sei ein „Spiel mit Endspielcharakter“, wenn auch kein richtiges Endspiel, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt am Freitag. „Wir haben aber die große Chance, einen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.“

Dafür spricht auch die starke Heimbilanz: 26 der bisher 38 Punkte holte Heidenheim im eigenen Stadion. Mit drei weiteren Zählern würde der Club der Rettung wohl sehr nahe kommen.

Die Bilanz soll auch ohne Schnatterer ausgebaut werden. Der Kapitän bestritt alle bisher 133 Heidenheimer Zweitliga-Spiele, fehlt nun aber erstmals wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel. Alle anderen Profis sind fit. Mit Schnatterers Fehlen will Schmidt pragmatisch umgehen. „Natürlich ist es eine neue Situation für uns“, erklärte der 44-Jährige. „Aber wir haben viele Möglichkeiten, wie wir den Ausfall kompensieren können.“

