Ohne Fahrschein erwischt: 24-Jähriger beißt Sicherheitsmann

Nach einer Fahrscheinkontrolle im Kreis Lörrach hat ein Mann einen Sicherheitsmann in den Arm gebissen. Er versuchte auch Beamte zu beißen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei zuvor in einer S-Bahn ohne Fahrschein erwischt worden. Als die Kontrolleure im Bahnhof von Steinen seine Identität feststellen wollten, versuchte er zu fliehen. Zwei Sicherheitsleute hielten ihn am Donnerstagabend aber fest. Dabei wehrte sich der 24-Jährige so heftig, dass alle drei ins Gleisbett fielen. Letztlich fesselten die hinzugerufenen Beamten den Mann und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Dort fanden sie Drogen bei ihm. Gegen den 24-Jährigen wird nun ermittelt.

