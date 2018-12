Das traditionelle Stockacher Narrengericht lädt zum Start in die fünfte Jahreszeit EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) ein. Zur Dreikönigssitzung soll der Politiker am 6. Januar eine närrische Rede halten, wie Fastnachts-Richter Jürgen Koterzyna am Mittwoch ankündigte. Oettinger hat sein Kommen demnach bereits zugesagt. „In dieser Sitzung wird auch der nächste Beklagte bekanntgegeben.“ Die mehr als 600 Jahre alte Institution macht jährlich Polit-Prominenz satirisch den Prozess. Verhandelt wird 2019 am 28. Februar - dem „Schmotzigen Dunschtig“.

Oettinger selbst wurde 2007 für „gedankenlose Schnellschwätzerei“ zur Zahlung von vier Eimern Wein zu je 60 Litern verurteilt. Auf der Anklagebank saßen auch schon Franz Josef Strauß (CSU) und Angela Merkel (CDU). Die Verhandlungen zählen zu einem der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.