Angesichts der Personaldebatten in der CDU drängt der frühere EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger auf eine neue Runde von Regionalkonferenzen in seiner Partei. Bis zu einem Parteitag zur Klärung des Parteivorsitzes schlägt er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vier bis sechs Veranstaltungen vor, auf denen sich die Kandidaten präsentieren - „anstatt dass wir einen Wildwuchs von Veranstaltungen haben von Kandidaten, die einzeln auftreten“.

Im späten Frühjahr dann - „nicht hektisch, aber in absehbarer Zeit“ - sollte ein neuer CDU-Parteichef auf einem Parteitag gewählt werden. Oettinger, der in Baden-Württemberg Ministerpräsident war, warnte vor einer Hängepartie: „Wenn sich das Ganze bis zum regulären Parteitag im Dezember in Stuttgart hinzieht, ist die Zahl der Tage lange und die Gefahr der Verletzungen hoch.“ Ein Kanzlerkandidat könnte dann aber erst zum Jahreswechsel zwischen CDU und CSU gefunden werden.