Oberschwaben soll Wahlkreis verlieren

Mit 736 Abgeordneten ist der Deutsche Bundestag so groß wie nie. Ihm gehören 138 Mandatsträger mehr an als vorgesehen. Wie der Wildwuchs begrenzt werden soll, wird seit Jahren debattiert. Die Vorgängerregierung aus CDU und SPD hat 2020 dafür das Wahlrecht reformiert. Die Folge: Aus den 299 Wahlkreisen bundesweit sollen 280 werden, Baden-Württemberg muss dafür zwei abschaffen. Einer davon soll laut einem Vorschlag, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, in Oberschwaben entfallen. Doch die Ampel-Koalition hat ganz andere Pläne.

Bis zur Bundestagswahl 2005 waren die Landkreise Biberach, Ravensburg und Bodensee auf zwei Wahlkreise verteilt. Erst seit 2009 gibt es den eigenständigen Wahlkreis Ravensburg. Die Kommission des Bundes, in der auch der Südwesten vertreten ist, schlägt eine Rolle rückwärts vor: Neben dem Wahlkreis Odenwald-Tauber soll auch der Ravensburger entfallen. Der Erstere, weil er sich über zwei Regierungsbezirke erstreckt, der zweitere, weil er recht jung ist und weil in den vier Wahlkreisen Bodensee, Biberach, Ravensburg und Sigmaringen-Zollernalb deutlich weniger Wähler wohnen als dies für Wahlkreise vorgesehen ist. Bis Ende kommender Woche haben die Parteien Zeit, ihre Stellungnahmen beim Bund abzugeben.

Ein CDU-Abgeordneter weniger

Größte Verlierer dieses Vorschlägs wären die CDU-Abgeordneten, die in all diesen Wahlkreisen traditionell das Direktmandat erringen. Der aus dem Wahlkreis Ravensburg, Jurist Axel Müller, sieht rechtliche Hürden. Im Bundeswahlgesetz stehe nichts von historischen Gründen für Wahlkreisgrenzen, wohl aber von Kreisgrenzen. Würden die vier Kreiskommunen Bad Wurzach, Kißlegg, Aitrach und Aichstetten statt dem Wahlkreis Biberach dem Ravensburger zugeschlagen, hätte dieser Wahlkreis sogar eine nahezu ideale Größe an Wahlberechtigten. „Stattdessen soll ein Laufender aufgelöst und drei Fußlahmen zugeschlagen werden“, sagt Müller, denn in den anderen drei Wahlkreisen sei das Defizit an Wählern deutlich größer. In einer Stellungnahme an die CDU-Landesgruppe schreibt er: „Ich spreche mich daher gegen diesen Vorschlag, der geradezu willkürlich erscheint und einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten dürfte (...), aus.“

Laut der Ravensburger Grünen-Abgeordneten Agnieszka Brugger hat sich das die CDU selbst zuzuschreiben. „Dass der Wahlkreis im Landkreis Ravensburg gestrichen wird, geht direkt auf die Wahlrechtsänderung zurück, die maßgeblich von der Union bestimmt wurde“, sagt sie. „Es war leider schon damals sehr offensichtlich, dass Ravensburg einer der zwei betroffenen Wahlkreise aus Baden-Württemberg sein würde.“ Wie stark eine Region im Bundestag vertreten ist, hänge auch von der Zahl der Wahlkreise ab, so der Biberacher SPD-Abgeordnetge Martin Gerster. „Deshalb wäre es grundsätzlich nicht gut, wenn wir in Oberschwaben einen Wahlkreis verlören. Ein Wahlkreis weniger bedeutet eine Schwächung der politischen Repräsentanz.“

Ampel will Wahlkreise beibehalten

Deswegen wollen die Ampel-Koalitionspartner an den 299 Wahlkreisen festhalten. Sie glauben: Nur etwas weniger Wahlkreise würden den Bundestag kaum verkleinern. Das bestätigt Joachim Behnke, Politikwissenschaftler an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. „Alle Simulationen zeigen, man müsste die Wahlkreise auf 240 bis 220 reduzieren, um sich der Regelgröße des Bundestags anzunähern. Dann hätte das einen echten Effekt.“

Nach dem bisherigen Wahlrecht ziehen Kandidaten mit den meisten Erststimmen in den Bundestag ein. In Bayern sind das in der Regel mehr CSU- und im Südwesten CDU-Ab geordnete, als den Parteien laut Zweitstimme zustünde. Wegen dieser Überhangmandate bekommen die anderen Parteien Ausgleichsmandate. Die Ampel will Überhang- und Ausgleichsmandate abschaffen. Damit trotzdem jeder Wahlkreis vertreten ist, sollen die Wähler bei der Erststimme wohl zwei Kreuzchen machen. Zieht ihr Favorit nicht ein, geht ihre Stimme an den zweitliebsten Bewerber, der das Mandat bekommt.

Gute Repräsentanz, aber kompliziert

„Das Grundproblem ist, dass wir eine veränderte Parteienlandschaft haben“, sagt der Ravensburger FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser. Die Zeit der zwei großen Volksparteien sei vorbei. „Dies bildet sich jedoch nicht ausreichend bei den Erststimmen wieder, sodass wir einen unnötig großen Bundestag vorfinden.“ Das Ampel-Modell stelle sicher, dass alle Fraktionen gleichmäßig Mandate verlieren und der Bundestag sich der Normgröße annähert, ohne auf Wahlkreise zu verzichten. „Unter Repräsentationsgesichtspunkten ist das Modell der Ampel sehr gut“, betont Behnke, der Mitglied der Wahlrechtskommission ist, die sich mit der Reform beschäftigt. „Das Problem ist die Vermittelbarkeit, weil es komplizierter ist. Es wäre aus meiner Sicht aber durchaus so zu gestalten, dass es keine großen Verständnisprobleme gäbe.“

Frank Brettschneider, Kommunikationswissenschaftler der Universität Hohenheim, hält den Ampel-Vorschlag indes für zu kompliziert. „Die Funktion von Wahlrecht ist, es den Bürgern einfach zu machen, eine einfache Entscheidung zu treffen. Es darf keine langen Erklärungen geben.“ Er plädiert dafür, das bestehende Wahlsystem beizubehalten und die Zahl der Wahlkreise massiv zu reduzieren. Für die meisten Bürger wäre das eine rein psychologische Verschlechterung der Repräsentanz, sagt er. Diese würde wohl mit dem Argument abgelehnt, dass die Nähe zum Abgeordneten abnähme. „Aber die meisten Wählerinnen und Wähler kennen ihren Abgeordneten gar nicht – das zeigen Studien immer wieder.“.

Das Ganze ist kompliziert, immerhin sind sich die drei Ampel-Partner einig. Deswegen dürfte der Wahlkreis Ravensburg wohl bestehen bleiben.