Oberbürgermeister Baumann für zweite Amtsperiode gewählt

Alexander Baumann (CDU) bleibt weitere acht Jahre Oberbürgermeister von Ehingen (Donau). Bei der Wahl des Rathauschefs kam der 56 Jahre alte Diplom-Verwaltungswirt am Sonntag nach dem vorläufigen Gesamtergebnis auf 98,6 Prozent der Stimmen. Bei seiner ersten Wahl 2010 hatte Baumann 99,0 Prozent der Stimmen erhalten; wie am Sonntag war er auch damals einziger Kandidat in der seit dem 17. Dezember 2013 schuldenfreien Stadt. Bei einer Wahlbeteiligung von 26,4 Prozent stimmten dieses Mal 5123 Wähler für den Amtsinhaber; 1,4 Prozent der Stimmen entfielen auf sonstige Namen. Ungültig waren 169 Stimmen. 20 311 Ehinger waren wahlberechtigt.