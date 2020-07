Obduktion: 35-Jähriger fiel Gewaltverbrechen zum Opfer

Eine Obduktion bestätigte erste Erkenntnisse: Der 35-Jährige, der in Mannheim tot in seiner Wohnung gefunden worden war, ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das sei das Ergebnis der Untersuchung der Leiche am Montag, teilte die Polizei am Dienstag mit. Details nannten die Beamten nicht. Den Ermittlungen zufolge war der Mann am 5. Juli letztmals lebend gesehen worden. Die Polizei fand den Toten am Montagmorgen. Der Täter ist noch unbekannt. Eine 45-köpfige Ermittlungsgruppe sichert nun Spuren.

Mitteilung der Polizei