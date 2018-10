Obdachloser mit Balken angegriffen: Krankenhaus, Gefängnis

Ein Obdachloser ist in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) von mehreren Personen angegriffen und mit einem Holzbalken auf den Kopf geschlagen worden. Er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht - und danach ins Gefängnis, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizisten stellte beim Eintreffen am Tatort nicht nur fest, dass die drei bis vier Angreifer geflüchtet waren; sondern auch, dass das Opfer wegen Diebstahls gesucht wurde.

Der Angriff auf den Mann war am Freitagabend von einem Zeugen beobachtet und gemeldet worden. Eine Fahndung nach den Tätern verlief nach Angaben der Polizei ohne Erfolg. Eine Beschreibung der Angreifer konnte das Opfer nicht liefern. Der Obdachlose muss nun mehrere Wochen seine Haft absitzen.

