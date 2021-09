Obdachloser erscheint nicht vor Gericht: Prozess verschoben

Ein vor dem Amtsgericht Freiburg anberaumter Prozess gegen einen obdachlosen Mann ist am Mittwoch ausgefallen. Dem 65-Jährigen habe die Ladung nicht zugestellt werden können, sagte ein Gerichtssprecher. Davon habe die Vorsitzende Richterin erst am Morgen erfahren. Der Mann, dem die Unterschlagung von 75 Einkaufswagen vorgeworfen wird, war nicht zum Termin erschienen. Er soll die Wagen nach zahlreichen Einkaufstouren in verschiedenen Supermärkten zwischen Mai und August 2020 nicht zurückgebracht haben. Ein neuer Verhandlungstermin steht noch nicht fest. (Az.: 26 Cs 820 Js 36908/20)

