Bei der Oberbürgermeisterwahl in Göppingen hat sich am Sonntag noch keiner der fünf Bewerber durchsetzen können. Zwar lag Amtsinhaber Guido Till von der CDU nach Auszählung aller Wahlbezirke mit 36,3 Prozent der Stimmen in Führung. Da er aber laut vorläufigem Ergebnis keine absolute Mehrheit erreichte, wird eine Neuwahl am 8. November nötig, bei der dann die einfache Mehrheit der Stimmen ausreicht.

Auf Platz zwei hinter Till landete am Sonntag der Grünen-Landtagsabgeordnete Alexander Maier mit 30,3 Prozent der Stimmen. Dahinter platzierten sich die parteilosen Bewerber Stefan Horn (20,0 Prozent), Martin Müller (9,7 Prozent) und Heiko Stobinski (3,3 Prozent). Die Wahlbeteiligung in der Stadt mit knapp 58 000 Einwohnern lag bei rund 37 Prozent.

Wahlinfos