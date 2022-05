OB: „Unglaublich stolz“ auf Titel „Kita des Jahres“

Nach der Auszeichnung der Heilbronner Olgakrippe als „Kita des Jahres“ hat der Oberbürgermeister der Stadt, Harry Mergel, dem Mitarbeiter-Team der Einrichtung gratuliert. „Wir sind unglaublich stolz“, sagte der SPD-Politiker nach der Auszeichnung beim Deutschen Kita-Preis in Berlin am Montag. Das Team und das bei der Stadt zuständige Amt hätten einen „prestigeträchtigen Preis“ nach Heilbronn geholt. Die Leiterin der Olgakrippe, Monika Karacic, bezeichnete den Titel als „einfach überwältigend“.

Die als Familienzentrum konzipierte Einrichtung hatte den mit 25 000 Euro dotierten Preis am Montag vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung erhalten. Die Jury lobte dabei unter anderem die Möglichkeiten für Kinder im Alltag der Olgakrippe mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen. So dürfen die Kinder dort zwei Mal im Jahr bei „Kindertagen“ in die Rollen ihrer Betreuer schlüpfen und zum Beispiel Telefonate entgegennehmen.

DKJS zur Olgakrippe

