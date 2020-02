Nur noch wenige Sperrungen im Bahnverkehr im Südwesten

Nach den Einschränkungen wegen des Sturmtiefs „Sabine“ normalisiert sich der Bahnverkehr in Baden-Württemberg langsam wieder. „Auf den stark frequentierten Strecken gibt es mittlerweile keine witterungsbedingten Einschränkungen mehr“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Auch die S-Bahn in Stuttgart fahre wieder regelmäßig und nach Plan. Auf anderen Strecken gibt es aber noch Sperrungen: Am Dienstagmorgen waren nach Bahnangaben kleinere Streckenteile der Schwarzwaldbahn, der Höllentalbahn, der Drei-Seen-Bahn und der Gäubahn gesperrt.

Deutsche Bahn BaWü aktuell